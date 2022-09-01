https://sputniknews.com.tr/20220901/rus-buyukelciliginde-gorbacovun-anisina-yas-defteri-aciliyor-1060686223.html
Rus Büyükelçiliği’nde Gorbaçov'un anısına yas defteri açılıyor
Rus Büyükelçiliği’nde Gorbaçov'un anısına yas defteri açılıyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül Cumartesi günü bir yas defteri açılacağını duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:12+0300
2022-09-01T18:12+0300
2022-09-01T18:13+0300
mihail gorbaçov
rusya
rusya'nın ankara büyükelçiliği
dünya
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Salı günü hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov'un anısına Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda “3 Eylül Cumartesi günü saat 9:00-15:00 arasında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili yas defteri açılacaktır. Başsağlığı mesajları rus-ankara@yandex.ru adresine de gönderilebilir" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/en-uzun-yasayan-sovyet-lider-hayatini-kaybetti-gorbacov-rusya-icin-ne-anlam-ifade-ediyordu-1060681089.html
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mihail gorbaçov, rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği
mihail gorbaçov, rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği
Rus Büyükelçiliği’nde Gorbaçov'un anısına yas defteri açılıyor
18:12 01.09.2022 (güncellendi: 18:13 01.09.2022) Abone ol
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için 3 Eylül Cumartesi günü bir yas defteri açılacağını duyurdu.
Salı günü hayatını kaybeden Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov'un anısına Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir duyuru yapıldı.
Yapılan duyuruda “3 Eylül Cumartesi günü saat 9:00-15:00 arasında Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili yas defteri açılacaktır. Başsağlığı mesajları rus-ankara@yandex.ru adresine de gönderilebilir" ifadeleri yer aldı.