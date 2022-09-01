https://sputniknews.com.tr/20220901/putin-rusya-ve-askerlerinin-misyonu-kievin-donbassta-actigi-savasi-bitirmek-ve-rusyayi-korumak-1060682347.html

Putin: Rusya ve askerlerinin misyonu, Kiev'in Donbass'ta açtığı savaşı bitirmek ve Rusya'yı korumak

Putin: Rusya ve askerlerinin misyonu, Kiev'in Donbass'ta açtığı savaşı bitirmek ve Rusya'yı korumak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve askerlerinin misyonunun Kiev'in Donbass halkına açtığı savaşı sonlandırmak ve Rusya'yı korumak olduğunu belirtti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:45+0300

2022-09-01T16:45+0300

2022-09-01T17:43+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle kutlanan 1 Eylül Bilgi Günü vesilesiyle Kaliningrad Bölgesi'nde düzenlenen 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğinde konuşan Putin, Ukrayna'daki silahlı unsurların yok edilmesi ve ülkenin Nazilerden arındırılması için başlatılan özel askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu.Kiev rejiminin Donbass'ta kendi vatandaşlarına savaş açtığına dikkat çeken Putin, özel askeri harekat düzenleyen Rusya ve askerlerinin misyonunun bu savaşa son vermek ve Rusya'yı korumak olduğunun altını çizdi.Putin, "Ukrayna'daki 2014 devlet darbesinden sonra Donetsk, Lugansk sakinleri, Kırım sakinlerinin önemli bir bölümü darbeyi tanımak istemedi. Onlara karşı fiilen bir savaş başlattılar ve sekiz sene sürdürdüler. Bizim görevimiz askerlerimizin, Donbass'taki milislerin misyonu, bu savaş son vermek, insanları korumak. Elbette bizzat Rusya'yı korumak" dedi.'Ukrayna'da 'Rusya karşıtı anklav' kurulmaya başlandı'Ukrayna'da 'Rusya karşıtı anklav' kurulmaya başlandığının ve bunun Rusya için tehdit oluşturduğunun altını çizen Putin, "Bu nedenle orada savaşan evlatlarımız, hem Donbass sakinlerini hem de Rusya'yı koruyor. Bu, elbette gençler de dahil tüm toplumun her türlü desteğini almayı hak ediyor. Bu çok önemli. Zira evlatlarımız, sağlıklarını riske atıyorlar, birçoğu hayatını kaybediyor. Canlarını ne için feda ettiklerini anlamaları gerekir. Bunlar son derece önemli şeyler. Hem Rusya hem de Donbass'ta yaşayan insanlar için" ifadelerini kullandı.'Rusya ve Ukrayna'nın tek devlet içinde yer aldıkları öğretilmemiş'Ukrayna'da tarih öğretimi ile ilgili eleştirilerde bulunan Putin, Donetsk ve diğer bölgeleri ziyaret eden Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov'dan dün aldığı bilgileri aktardı.Putin, söz konusu bölgelerde birçok ilkokul öğrencisinin Rusya ve Ukrayna'nın tek devlet içinde, SSCB bünyesinde bilmediğini, onlara bunun öğretilmediğini vurguladı.Öğrencilerin Kırım Köprüsü'nü de bilmediğini ve bunun uydurma olduğunu sandıklarını anlatan Putin, duydukları karşısında ağzının açık kaldığını belirtti. Putin, bir soru üzerine "Disiplinli bir olduğumu söyleyemem. Kendi üzerimde çalışmam gerekir, bu son derece aşikar. Başarıya ulaşmak için disipline ihtiyaç var. Fakat tek başına disiplin, başarı için yeterli değil. Hedefe ulaşmak için içsel motivasyona, sorunlara yönelik geniş bir bakış açısına, sorumluluk duygusu gerekiyor. Başarıya giden yolda bir dizi faktörün ve yeteneğin bir bütün halinde kombinasyonu yatıyor" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220831/rus-disisleri-ab-vize-karariyla-kendi-bacagina-sikti--1060635517.html

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