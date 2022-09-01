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Polonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgal için Almanya'dan tazminat talep edecek
Polonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgal için Almanya'dan tazminat talep edecek
Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin ülkeye yönelik işgali nedeniyle Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:03+0300
2022-09-01T16:09+0300
dünya
polonya
almanya
tazminat
nazi
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İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işgal ve katliamlarıyla ilgili Polonya'da tartışmalar devam ediyor.Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, Nazilerin Polonya'yı işgal edişinin 83. yıldönümünde ülke topraklarında işlenen suçlara dair raporu açıkladı.Kaczynski, raporun sunumda "Sadece raporu hazırlamakla kalmadık, sonraki adımlara ilişkin kararı da vermiş olduk" açıklamasında bulunarak, Berlin'den 1.3 trilyon dolar tazminat talep edeceklerini belirtti.Almanya ile tazminat müzakereleri başlatacakları bilgisini veren Kaczynski, bunun 'uzun ve kolay olmayan bir yol' olacağını, fakat bir gün 'başarıya ulaşacağını' kaydetti.Kaczynski, "Almanlar Polonya'yı işgal etti ve bize çok büyük zarar verdi. İşgal inanılmaz derecede canice, inanılmaz derecede zalimdi ve bugüne kadar gelen etkilere neden oldu" ifadelerini kullandı.Varşova, şu anda Avrupa Birliği (AB) içinde Almanya'dan Nazilerin işlediği suçlar nedeniyle yeterli tazminatı alamadığını iddia eden tek olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220714/polonyada-nazi-kurbani-8-bin-kisinin-kulleri-bulundu-1058708590.html
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polonya, almanya, tazminat, nazi

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgal için Almanya'dan tazminat talep edecek

16:03 01.09.2022 (güncellendi: 16:09 01.09.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAlmanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen
Almanya - Nazi toplama kampı - Sachsenhausen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin ülkeye yönelik işgali nedeniyle Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat isteyeceklerini söyledi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işgal ve katliamlarıyla ilgili Polonya'da tartışmalar devam ediyor.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, Nazilerin Polonya'yı işgal edişinin 83. yıldönümünde ülke topraklarında işlenen suçlara dair raporu açıkladı.
Kaczynski, raporun sunumda "Sadece raporu hazırlamakla kalmadık, sonraki adımlara ilişkin kararı da vermiş olduk" açıklamasında bulunarak, Berlin'den 1.3 trilyon dolar tazminat talep edeceklerini belirtti.
Almanya ile tazminat müzakereleri başlatacakları bilgisini veren Kaczynski, bunun 'uzun ve kolay olmayan bir yol' olacağını, fakat bir gün 'başarıya ulaşacağını' kaydetti.
Kaczynski, "Almanlar Polonya'yı işgal etti ve bize çok büyük zarar verdi. İşgal inanılmaz derecede canice, inanılmaz derecede zalimdi ve bugüne kadar gelen etkilere neden oldu" ifadelerini kullandı.
Varşova, şu anda Avrupa Birliği (AB) içinde Almanya'dan Nazilerin işlediği suçlar nedeniyle yeterli tazminatı alamadığını iddia eden tek olarak öne çıkıyor.
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