https://sputniknews.com.tr/20220901/pfdk-fenerbahceli-valenciaya-1-mac-men-cezasi-verdi-1060700285.html
PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:49+0300
2022-09-01T23:49+0300
2022-09-01T23:51+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
konyaspor
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, konyaspor
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, konyaspor
PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
23:49 01.09.2022 (güncellendi: 23:51 01.09.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.