https://sputniknews.com.tr/20220901/pfdk-fenerbahceli-valenciaya-1-mac-men-cezasi-verdi-1060700285.html

PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi

PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T23:49+0300

2022-09-01T23:49+0300

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spor

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

konyaspor

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, konyaspor