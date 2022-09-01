Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220901/pfdk-fenerbahceli-valenciaya-1-mac-men-cezasi-verdi-1060700285.html
PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:49+0300
2022-09-01T23:51+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
konyaspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060700124_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f7413a04e05ea1a8e1845d3d1c108d51.jpg
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060700124_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4b143bed021587edc3b5f8ee4f417192.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, konyaspor
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, konyaspor

PFDK, Fenerbahçeli Valencia'ya 1 maç men cezası verdi

23:49 01.09.2022 (güncellendi: 23:51 01.09.2022)
© AAEnner Valencia,
Enner Valencia, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Valencia'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurulun ayrıca Arabam.com Konyaspor'a 456 bin, Yukatel Kayserispor'a 400 bin, Beşiktaş'a 250 bin, Fenerbahçe'ye 87 bin 500 ve Trabzonspor'a 56 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала