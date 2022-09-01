https://sputniknews.com.tr/20220901/perincek-bugun-rusyadaki-egitim-ogretim-yilinin-acilis-toreninde-konusma-gerceklestirdim-1060687869.html
Perinçek: Bugün Rusya'daki eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşma gerçekleştirdim
Perinçek: Bugün Rusya'daki eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşma gerçekleştirdim
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'da başlayan yeni eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilen törende bir açılış konuşması yaptığını açıkladı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:24+0300
2022-09-01T19:24+0300
2022-09-01T19:29+0300
doğu perinçek
vatan partisi
rusya
türkiye
konuşma
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Rusya'da yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde öğrencilere bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade etti. Perinçek yaptığı açıklamada şunları belirtti:"Bugün Rusya Federasyonu'nda eğitim öğretim yılının açılış töreninde açılış konuşmasını gerçekleştirdim. Her yıl yapılan bu törene, dünyadan etkili isimler davet ediliyor. Davetli olmama karşın, yoğun programım nedeniyle çevrimiçi olarak konuşmamı gerçekleştirdim.Açılış konuşmamızda Rusya'nın değerli yöneticilerine hitap ettik. Ayrıca binlerce lise ve üniversite öğrencisi de sunumumuzu dinledi. Açılış töreninde bulunan Rusya'nın üst düzey isimlerinden bazıları:'Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Andrey Fursenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dışişleri Söcüsü Mariya Zaharova, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Sberbank’ın Başkanı German Gref, VK'nın (Rusların Facebook’u) Genel Müdürü Vladimir Kiriyenko, Rus devleti Birinci Kanal’ı Genel Müdürü Konstantin Lvovich Ernst, Ünlü gazeteci, yazar, TV ve radyo sunucusu Vladimir Solovyov.'Güçlülerin ortaklığı: Rusya ve Türkiye'nin ortak projeleri” başlıklı sunumumuzda, tarih yapan ve tarih yapacak Türk-Rus dostluğunu anlattık. Sorulara da yanıt verdik. Konuşmamızın metnine ve videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz."
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doğu perinçek, vatan partisi, rusya, konuşma
doğu perinçek, vatan partisi, rusya, konuşma
Perinçek: Bugün Rusya'daki eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşma gerçekleştirdim
19:24 01.09.2022 (güncellendi: 19:29 01.09.2022) Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'da başlayan yeni eğitim öğretim yılı için gerçekleştirilen törende bir açılış konuşması yaptığını açıkladı. Perinçek'in konuşmasını Rusya'nın üst düzey isimler ile lise ve üniversite öğrencileri dinledi.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Rusya'da yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde öğrencilere bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade etti.
Perinçek yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Bugün Rusya Federasyonu'nda eğitim öğretim yılının açılış töreninde açılış konuşmasını gerçekleştirdim. Her yıl yapılan bu törene, dünyadan etkili isimler davet ediliyor. Davetli olmama karşın, yoğun programım nedeniyle çevrimiçi olarak konuşmamı gerçekleştirdim.
Açılış konuşmamızda Rusya'nın değerli yöneticilerine hitap ettik. Ayrıca binlerce lise ve üniversite öğrencisi de sunumumuzu dinledi. Açılış töreninde bulunan Rusya'nın üst düzey isimlerinden bazıları:
'Rusya Federasyonu Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Andrey Fursenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Valery Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dışişleri Söcüsü Mariya Zaharova, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Sberbank’ın Başkanı German Gref, VK'nın (Rusların Facebook’u) Genel Müdürü Vladimir Kiriyenko, Rus devleti Birinci Kanal’ı Genel Müdürü Konstantin Lvovich Ernst, Ünlü gazeteci, yazar, TV ve radyo sunucusu Vladimir Solovyov.'
Güçlülerin ortaklığı: Rusya ve Türkiye'nin ortak projeleri” başlıklı sunumumuzda, tarih yapan ve tarih yapacak Türk-Rus dostluğunu anlattık. Sorulara da yanıt verdik. Konuşmamızın metnine ve videosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz."