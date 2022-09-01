https://sputniknews.com.tr/20220901/nebenzya-abd-rus-heyetinin-bmdeki-icisleri-bakanlari-zirvesine-katilimini-engelledi-1060690950.html

Nebenzya: ABD, Rus heyetinin BM'deki İçişleri Bakanları zirvesine katılımını engelledi

Nebenzya: ABD, Rus heyetinin BM'deki İçişleri Bakanları zirvesine katılımını engelledi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in BM İçişleri Bakanları zirvesine katılımını engellediğini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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vitali nebenzya

bm

birleşmiş milletler (bm)

rusya

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Rus heyetine vize vermeyerek Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in BM İçişleri Bakanları zirvesine katılımını engellediğini söyledi.BM'deki İçişleri Bakanları zirvesinde konuşan Nebenzya, “Amerikan tarafı, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev başkanlığındaki Rus İçişleri Bakanlığı heyetinin zirveye katılımı engelledi. Rus heyetine vize verilmedi. Bu, BM merkez kurumlarına ilişkin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin ABD tarafından bir başka bariz ihlalidir” dedi.Heyetlere vize verilmesinin yasal bir yükümlülük olduğuna vurgu yapan Nebenzya, “Bu bağlamda, heyetlere vize verilmesinin bir ayrıcalık değil, ABD'nin uluslararası yasal bir yükümlülüğü olduğunu yinelemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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vitali nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya