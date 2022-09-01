Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220901/musulda-5-yil-sonra-enkaz-altindan-insan-kalintilari-cikarildi-1060651699.html
Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı
Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı
Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T02:40+0300
2022-09-01T02:41+0300
dünya
musul
irak
insan
ceset
kalıntı
işid
işgal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060651914_0:53:1152:701_1920x0_80_0_0_71cf9b8849223ff9b5e30742163a6594.jpg
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, IŞİD'den kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilen kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi. IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti, 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220616/brezilyada-kaybolan-ingiliz-gazetecinin-arandigi-bolgede-insan-kalintilari-bulundu-1057485724.html
musul
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060651914_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_1f957ad3da6b196462c0c2f0d08eeeca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
musul, irak, insan, ceset, kalıntı, işid, işgal
musul, irak, insan, ceset, kalıntı, işid, işgal

Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı

02:40 01.09.2022 (güncellendi: 02:41 01.09.2022)
© İHAIrak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.
Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, IŞİD'den kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilen kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi.
IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti, 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.
Brezilyalı Bakan Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede 'insan kalıntılarına' rastlandığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
DÜNYA
Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu
16 Haziran , 03:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала