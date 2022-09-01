https://sputniknews.com.tr/20220901/musulda-5-yil-sonra-enkaz-altindan-insan-kalintilari-cikarildi-1060651699.html
Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı
Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı
Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T02:40+0300
2022-09-01T02:40+0300
2022-09-01T02:41+0300
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musul
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insan
ceset
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işid
işgal
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Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, IŞİD'den kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilen kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi. IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti, 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220616/brezilyada-kaybolan-ingiliz-gazetecinin-arandigi-bolgede-insan-kalintilari-bulundu-1057485724.html
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musul, irak, insan, ceset, kalıntı, işid, işgal
musul, irak, insan, ceset, kalıntı, işid, işgal
Musul'da 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı
02:40 01.09.2022 (güncellendi: 02:41 01.09.2022) Abone ol
Irak’ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, IŞİD'den kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilen kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi.
IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti, 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.