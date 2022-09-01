https://sputniknews.com.tr/20220901/mhp-lideri-bahceli-insanlarin-ozel-hayatlarinin-siyaset-malzemesi-yapilmasi-ahlaksizliktir-1060679232.html

MHP lideri Bahçeli: İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır

MHP lideri Bahçeli: İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuştu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T15:59+0300

2022-09-01T15:59+0300

2022-09-01T16:19+0300

politika

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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Bahçeli'nin konuşmasından bazı detaylar şöyle:'Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar bugün 6. Filo'nun güvertesinde el ele tutuştu'MHP'nin 2023 yılındaki seçimlere 'olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla' hazırlandığını belirten Bahçeli, 9 aylık sürede takip edilecek stratejik hedeflerini ise şöyle sıraladı:Af tartışmalarına ilişkin ise MHP lideri, "Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım bir de her akşam çıkan 5 kişi var onlar bizden daha iyi biliyor zannediyorum." dedi.Kılıçdaroğlu'nun gençlere çağrısı ve KHK'lılarla ilgili sözlerini de değerlendiren Bahçeli, "CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. 6'lı ganyan ne yapacak bilemiyoruz, o konu üzerine bizim düşüncemiz yok. Adayımız belli kararımız nettir. Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın o sevdadan vazgeçsin. 751 vatandaşımızın katillerini affa kimse cesaret edemez" ifadelerini kullandı.Bahçeli, erken seçime gidileceği yönündeki iddialara dair ise, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" yanıtı verdi.

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Sputnik Türkiye

milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli