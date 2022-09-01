MHP lideri Bahçeli: İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır
15:59 01.09.2022 (güncellendi: 16:19 01.09.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından bazı detaylar şöyle:
MHP, Türkiye'nin 100. yıl dönümüne hem aklen hem zihnen hem siyaseten hem de moralmen hazır kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz tüm inancıyla 2023'e kilitlenmiştir. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması zorunluluktur.
İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması ahlaksızlıktır. Siyaset hizip üretirse bunun altından kalkması zordur. Suç varsa bununla ilgili ne yapılacağı mevzuat hükümlerince açıktır. Yargısız infazların demokrasi ile bağdaşmadığı açıktır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya heveslenen muhalefet partilerinin acizliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır.
Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır. Milli birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. 2023 seçimlerini lekelemek hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür.
Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız diye aklınca ön alan CHP Genel Başkanı'nı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına dönmelidir. Savruk ve sefil zihniyet cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle yollarını ayırmakla kalmamış, Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakattır. Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan nöbetçi provokatörlere Türk polisinin yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Geçen günlerde yaşanan sokak eyleminde görevinin gereğini yapan polis hakkında suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, sen affetsen ne yazar, affetmesen ne yazar. MHP, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır.
'Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar bugün 6. Filo'nun güvertesinde el ele tutuştu'
Adaylık tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışma zillet adına beyhude bir çabadır. Kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus, aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durduklarıdır. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından Emek ve Özgürlük isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun durum muhasebesi yapması tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6. Filo'ya taş atanlar bugün 6. Filo'nun güvertesinde el ele tutuşmuşlardır.
Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. (Yunanistan'ın Ege'deki tacizi) Karşılıksız bırakılmaması gereken bir haydutluktur.
MHP'nin 2023 yılındaki seçimlere 'olağanüstü bir adanmışlık ve kararlılıkla' hazırlandığını belirten Bahçeli, 9 aylık sürede takip edilecek stratejik hedeflerini ise şöyle sıraladı:
1.Yüzyüze temas ve iletişim yaygınlaşacak.
2.2023'e Doğru Aday Belli, Karar Net açık hava toplantılarımızın ilki Sivas'ta 4 Eylül'de gerçekleşecek.
3.Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeniden seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecek.
4.MHP tuzaklara düşmeden, saldırılara teslim olmadan, sabırlı, inançlı ve ilkeli şekilde kutlu mücadelesine devam edecek.
Af tartışmalarına ilişkin ise MHP lideri, "Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım bir de her akşam çıkan 5 kişi var onlar bizden daha iyi biliyor zannediyorum." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun gençlere çağrısı ve KHK'lılarla ilgili sözlerini de değerlendiren Bahçeli, "CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. 6'lı ganyan ne yapacak bilemiyoruz, o konu üzerine bizim düşüncemiz yok. Adayımız belli kararımız nettir. Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın o sevdadan vazgeçsin. 751 vatandaşımızın katillerini affa kimse cesaret edemez" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, erken seçime gidileceği yönündeki iddialara dair ise, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" yanıtı verdi.