https://sputniknews.com.tr/20220901/mehmet-barlas-erdogan-s-400-tehdidini-onlarin-tetikcisi-konumunda-olan-yunanistana-cevirdi-1060660789.html
Mehmet Barlas: Erdoğan, S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi
Mehmet Barlas: Erdoğan, S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a çok sert çıktı. Erdoğan, NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'ye doğrulttuğu S-400 tehdidini... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T10:48+0300
2022-09-01T10:48+0300
2022-09-01T10:49+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
mehmet barlas
türkiye
yunanistan
s-400
nato
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugün kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan konusundaki tavrını değerlendirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a çok sert çıktı. Erdoğan, NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'ye doğrulttuğu S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi. İşte size usta diplomasi örneği" görüşünü savundu.Barlas yazısında şunları da kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-akardan-yunanistana-bu-kadar-simariklik-pervasizlik-kabul-edilemez-1060527955.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, mehmet barlas, türkiye, yunanistan, s-400, nato
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, mehmet barlas, türkiye, yunanistan, s-400, nato
Mehmet Barlas: Erdoğan, S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi
10:48 01.09.2022 (güncellendi: 10:49 01.09.2022) Abone ol
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a çok sert çıktı. Erdoğan, NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'ye doğrulttuğu S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi. İşte size usta diplomasi örneği" dedi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas bugün kaleme aldığı yazısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan
konusundaki tavrını değerlendirdi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a çok sert çıktı. Erdoğan, NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'ye doğrulttuğu S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi. İşte size usta dip
lomasi örneği
" görüşünü savundu.
Barlas yazısında şunları da kaydetti:
"Erdoğan'ın şu sözlerinin altını çiziyorum: 'Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan, hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur." ifadesini kullandı.