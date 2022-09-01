https://sputniknews.com.tr/20220901/lukoil-yonetim-kurulu-baskani-maganov-hayatini-kaybetti-1060670632.html

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov hayatını kaybetti

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov hayatını kaybetti

Rus petrol şirketi Lukoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:00+0300

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dünya

lukoil

ravil maganov

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Lukoil şirketinden yapılan açıklamada, “Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek duyurmak zorundayız” denildi.Petrol şirketinin açıklamasında, Maganov’un hastalığının ne olduğuna dair bir bilgi ya da başka bir ayrıntı yer almadı.Daha önce Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkent Moskova’nın batısındaki bir klinikte hayatını kaybettiği bildirilmtişi. Sputnik'e konuşan kaynaklar Maganov’un klinikte ölü bulunduğu ve camdan atlayarak intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetmişti.

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2022

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lukoil, ravil maganov