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Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov hayatını kaybetti
Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov hayatını kaybetti
Rus petrol şirketi Lukoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:00+0300
2022-09-01T13:00+0300
dünya
lukoil
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Lukoil şirketinden yapılan açıklamada, “Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek duyurmak zorundayız” denildi.Petrol şirketinin açıklamasında, Maganov’un hastalığının ne olduğuna dair bir bilgi ya da başka bir ayrıntı yer almadı.Daha önce Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkent Moskova’nın batısındaki bir klinikte hayatını kaybettiği bildirilmtişi. Sputnik'e konuşan kaynaklar Maganov’un klinikte ölü bulunduğu ve camdan atlayarak intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetmişti.
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lukoil, ravil maganov
lukoil, ravil maganov

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov hayatını kaybetti

13:00 01.09.2022
© SputnikRavil Maganov
Ravil Maganov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Sputnik
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Rus petrol şirketi Lukoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Lukoil şirketinden yapılan açıklamada, “Ravil Maganov’un ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek duyurmak zorundayız” denildi.
Petrol şirketinin açıklamasında, Maganov’un hastalığının ne olduğuna dair bir bilgi ya da başka bir ayrıntı yer almadı.
Daha önce Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkent Moskova’nın batısındaki bir klinikte hayatını kaybettiği bildirilmtişi. Sputnik'e konuşan kaynaklar Maganov’un klinikte ölü bulunduğu ve camdan atlayarak intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetmişti.
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