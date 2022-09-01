https://sputniknews.com.tr/20220901/lukasenko-rusya-ortak-ithal-ikamesi-projeleri-icin-belarusa-2-milyar-dolar-ayirdi-1060681430.html

Lukaşenko: Rusya ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar ayırdı

Lukaşenko: Rusya ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar ayırdı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'nın ithal ikamesine yönelik ortak projelere 2 milyar dolar ayırdığını belirtti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:40+0300

2022-09-01T16:40+0300

2022-09-01T16:40+0300

dünya

rusya

aleksandr lukaşenko

proje

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054081538_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_9ff61eba906f8b3778cb934dc4e14c1b.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Misnsk’teki Cumhuriyet Sarayı’nda düzenlenen eğitim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar tahsis ettiğini söyledi.Lukaşenko, "Rusya Federasyonu ile birçok projemiz olacak. Askeri-stratejik olanlardan yasamsal alanlara kadar. Ortak ithal ikame projeleri çok büyük, şimdi Rusya bu ortak projeler için bize 2 milyar dolar tahsis ediyor" dedi.Bu türden çok sayıda projeler olacağını belirten Belarus lideri, "Ana stratejik ortağımız olan kardeş Rusya ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz” diye konuştu.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr lukaşenko, proje, belarus