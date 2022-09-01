https://sputniknews.com.tr/20220901/lukasenko-rusya-ortak-ithal-ikamesi-projeleri-icin-belarusa-2-milyar-dolar-ayirdi-1060681430.html
Lukaşenko: Rusya ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar ayırdı
Lukaşenko: Rusya ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar ayırdı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'nın ithal ikamesine yönelik ortak projelere 2 milyar dolar ayırdığını belirtti. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:40+0300
2022-09-01T16:40+0300
2022-09-01T16:40+0300
dünya
rusya
aleksandr lukaşenko
proje
belarus
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Misnsk’teki Cumhuriyet Sarayı’nda düzenlenen eğitim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar tahsis ettiğini söyledi.Lukaşenko, "Rusya Federasyonu ile birçok projemiz olacak. Askeri-stratejik olanlardan yasamsal alanlara kadar. Ortak ithal ikame projeleri çok büyük, şimdi Rusya bu ortak projeler için bize 2 milyar dolar tahsis ediyor" dedi.Bu türden çok sayıda projeler olacağını belirten Belarus lideri, "Ana stratejik ortağımız olan kardeş Rusya ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz” diye konuştu.
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rusya, aleksandr lukaşenko, proje, belarus
rusya, aleksandr lukaşenko, proje, belarus
Lukaşenko: Rusya ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar ayırdı
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'nın ithal ikamesine yönelik ortak projelere 2 milyar dolar ayırdığını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Misnsk’teki Cumhuriyet Sarayı’nda düzenlenen eğitim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın ortak ithal ikamesi projeleri için Belarus'a 2 milyar dolar tahsis ettiğini söyledi.
Lukaşenko, "Rusya Federasyonu ile birçok projemiz olacak. Askeri-stratejik olanlardan yasamsal alanlara kadar. Ortak ithal ikame projeleri çok büyük, şimdi Rusya bu ortak projeler için bize 2 milyar dolar tahsis ediyor" dedi.
Bu türden çok sayıda projeler olacağını belirten Belarus lideri, "Ana stratejik ortağımız olan kardeş Rusya ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz” diye konuştu.