https://sputniknews.com.tr/20220901/litvanya-bmde-zaporojya-ngs-cevresinde-guvenli-bolge-olusturulmasini-gundeme-getirmeyi-planliyoruz-1060691532.html

Litvanya: BM'de Zaporojya NGS çevresinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmeyi planlıyoruz

Litvanya: BM'de Zaporojya NGS çevresinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmeyi planlıyoruz

Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, BM’de Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladıklarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T20:21+0300

2022-09-01T20:21+0300

2022-09-01T20:21+0300

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gazetecilere demecinde, Litvanya'nın Birleşmiş Milletler’de (BM) Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde uluslararası güçlerin katılımıyla güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.Landsbergis, “Zaporojya Nükleer Santrali’nin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda pratik çözümler aramak gerekiyor. Bunlardan biri, uluslararası güçlerin katılımıyla Ukrayna'da güvenli bölgelerin oluşturulması olabilir. Bu fikri başta BM olmak üzere tüm formatlarda aktif olarak gündeme getirmeyi amaçlıyoruz. Eğer veto edilecekse, ki böyle bir ihtimal var, bu konuyu gündeme getirmek için başka ortaklar arayacağız” dedi.Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Genel Direktör Rafael Grossi öncülüğündeki misyonunun Zaporojya Nükleer Santrali’ne ulaştığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html

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