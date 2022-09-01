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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/litvanya-bmde-zaporojya-ngs-cevresinde-guvenli-bolge-olusturulmasini-gundeme-getirmeyi-planliyoruz-1060691532.html
Litvanya: BM'de Zaporojya NGS çevresinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmeyi planlıyoruz
Litvanya: BM'de Zaporojya NGS çevresinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmeyi planlıyoruz
Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, BM’de Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladıklarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T20:21+0300
2022-09-01T20:21+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gazetecilere demecinde, Litvanya'nın Birleşmiş Milletler’de (BM) Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde uluslararası güçlerin katılımıyla güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.Landsbergis, “Zaporojya Nükleer Santrali’nin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda pratik çözümler aramak gerekiyor. Bunlardan biri, uluslararası güçlerin katılımıyla Ukrayna'da güvenli bölgelerin oluşturulması olabilir. Bu fikri başta BM olmak üzere tüm formatlarda aktif olarak gündeme getirmeyi amaçlıyoruz. Eğer veto edilecekse, ki böyle bir ihtimal var, bu konuyu gündeme getirmek için başka ortaklar arayacağız” dedi.Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Genel Direktör Rafael Grossi öncülüğündeki misyonunun Zaporojya Nükleer Santrali’ne ulaştığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html
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litvanya, ukrayna, zaporojye
litvanya, ukrayna, zaporojye

Litvanya: BM'de Zaporojya NGS çevresinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmeyi planlıyoruz

20:21 01.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girZaporojya Nükleer Santrali
Zaporojya Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, BM’de Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladıklarını belirtti.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, gazetecilere demecinde, Litvanya'nın Birleşmiş Milletler’de (BM) Zaporojya Nükleer Santrali çevresinde uluslararası güçlerin katılımıyla güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.
Landsbergis, “Zaporojya Nükleer Santrali’nin güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda pratik çözümler aramak gerekiyor. Bunlardan biri, uluslararası güçlerin katılımıyla Ukrayna'da güvenli bölgelerin oluşturulması olabilir. Bu fikri başta BM olmak üzere tüm formatlarda aktif olarak gündeme getirmeyi amaçlıyoruz. Eğer veto edilecekse, ki böyle bir ihtimal var, bu konuyu gündeme getirmek için başka ortaklar arayacağız” dedi.
Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Genel Direktör Rafael Grossi öncülüğündeki misyonunun Zaporojya Nükleer Santrali’ne ulaştığını duyurmuştu.
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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