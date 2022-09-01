https://sputniknews.com.tr/20220901/lavrov-uaea-misyonunun-zaporojye-nukleer-santralinde-objektif-olmasini-bekliyoruz-1060668344.html

Lavrov: UAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Santrali'nde objektif olmasını bekliyoruz

Lavrov: UAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Santrali'nde objektif olmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulunacak Uluslararası Atom... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:22+0300

2022-09-01T12:22+0300

2022-09-01T12:59+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

sergey lavrov

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojskaya nükleer enerji santrali

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Rusya'da okulların açılması nedeniyle kutlanan 1 Eylül Bilgi Günü'nde Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğrencilere hitap eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın UAEA misyonundan objektiflik beklediğini kaydederek "Bazıları bu ziyaretten, onun hazırlanmasından endişeli, UAEA misyonunun objektif çıkarımlar yapmasını açık şekilde istemiyorlar" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukraynalı iki sabotaj grubunun çıkarma yaptığını ve etkisiz hale getirildiğini duyurduğunu kaydeden Lavrov, bu tür eylemlerin felakete yol açmayacağını umduğunu dile getirdi. Lavrov santralin güvende olması, güvenli şekilde çalışması ve misyonun tüm planlarını gerçekleştirmesi için Rusya'nın her türlü çabayı sarf ettiğini vurguladı.Misyon yetkililerinin suçluları belirleme yetkisine sahip olmadıklarını söylediklerini ancak Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bombardımanların, saldırıların tüm izlerinin misyon üyelerine elbette gösterileceğini anlatan Lavrov, Rusya'nın ısrarı sonucunda misyonda balistik uzmanları bulunması gerektiğini ve uluslararası toplumun her şeyi öğrenme imkanına sahip olacağını umduklarını belirtti.'AB'nin vize kararı karşısında Rusya, kendini dünyaya kapatmayacak'Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya vize kolaylığını askıya alma kararını değerlendiren Lavrov, Rusya'nın kendisini dünyaya kapatmayacağını ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına 'toplu ceza' kesmeyeceğini söyledi."Kendimizi tecrit etmeyeceğiz. Şu anda bize uygulamaya çalıştıkları bu 'Schengen duvarlarına' cevaben kendimizi kapatmamalıyız, simetrik yanıt vermemeliyiz ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarını toplu olarak cezalandırmamalıyız" diye devam eden Lavrov, Rusya'nın sadece yaptırımların organizatörlerine ve uygulayıcılarına vize kısıtlamaları uyguladığını ve uygulayacağını, aptallığa aptallıkla karşılık vermeyeceğini vurguladı.Zaporojye nükleer santralini denetleyecek IAEA misyonu, Rus ordusunun denetimindeki bölgeye ulaştıUkrayna’da Rusya ordusu denetiminde bulunan Zaporojye nükleer güç santralini denetleyecek olan IAEA misyonunun, Zaporojye bölgesinin Rus güçlerinin kontrolünde olan kısmına ulaştıkları kaydedildi.Zaporojye bölgesinin kuzeybatısında yer alan Energodar kentinde oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Aleksandr Volga, IAEA yetkililerinin Rus güçleri tarafından kontrol edilen Novoaleksandrovka kontrol noktasında bulunduklarını söyledi.Reuters haber ajansı, IAEA denetçilerinin, Zaporojye bölgesinin Ukrayna tarafının kontrolünde bulunan kesiminde üç saat boyunca bekletildiklerini aktardı. Reuters, IAEA kaynaklarına dayandırdığı haberinde, nükleer santrale doğru yola çıkmak için IAEA Başkanı Rafael Grossi’nin Ukrayna ordusu yetkilileriyle görüşmeler yapması gerektiğini yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20220831/ab-rusya-ile-vize-kolaylastirma-anlasmasini-askiya-alma-karari-aldik-1060626483.html

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, sergey lavrov, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)