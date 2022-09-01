Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220901/kilicdaroglu-ogretmenler-hemen-birlesin-dovuyorlar-yahu-sizi-bu-sinava-girmeyin-1060669694.html
Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin
Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde "Bırakın artık bu boykotu moykotu; sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:56+0300
2022-09-01T12:57+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
öğretmen
atama
öğretmen atamaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0471091d78f48738824115b9d782cad7.jpg
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-20-bin-ogretmen-atama-toreninde-konusuyor-1060668033.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059868683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b34cc983aef4ddd96360eb64c4d88c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları

Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin

12:56 01.09.2022 (güncellendi: 12:57 01.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde "Bırakın artık bu boykotu moykotu; sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var
12:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала