https://sputniknews.com.tr/20220901/kilicdaroglu-ogretmenler-hemen-birlesin-dovuyorlar-yahu-sizi-bu-sinava-girmeyin-1060669694.html

Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin

Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde "Bırakın artık bu boykotu moykotu; sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:56+0300

2022-09-01T12:56+0300

2022-09-01T12:57+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

öğretmen

atama

öğretmen atamaları

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Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-20-bin-ogretmen-atama-toreninde-konusuyor-1060668033.html

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2022

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları