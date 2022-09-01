https://sputniknews.com.tr/20220901/kilicdaroglu-ogretmenler-hemen-birlesin-dovuyorlar-yahu-sizi-bu-sinava-girmeyin-1060669694.html
Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin
Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde "Bırakın artık bu boykotu moykotu; sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:56+0300
2022-09-01T12:56+0300
2022-09-01T12:57+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
öğretmen
atama
öğretmen atamaları
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Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-20-bin-ogretmen-atama-toreninde-konusuyor-1060668033.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
Kılıçdaroğlu: Öğretmenler, hemen birleşin; dövüyorlar yahu sizi, bu sınava girmeyin
12:56 01.09.2022 (güncellendi: 12:57 01.09.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen atama töreninde "Bırakın artık bu boykotu moykotu; sizler eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır" ifadesini kullandı.