https://sputniknews.com.tr/20220901/kastamonuda-isid-operasyonu-1-tutuklama-1060655228.html
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Kastamonu’da IŞİD ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirtilen bir kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T04:17+0300
2022-09-01T04:17+0300
2022-09-01T04:17+0300
türkiye
kastamonu
işid
gözaltı
tutuklama
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İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), haberine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantılı kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı
https://sputniknews.com.tr/20220831/gaziantepte-isid-operasyonu-4-gozalti-1060641297.html
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kastamonu, işid, gözaltı, tutuklama
kastamonu, işid, gözaltı, tutuklama
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
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Kastamonu’da IŞİD ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirtilen bir kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), haberine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantılı kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı