https://sputniknews.com.tr/20220901/kastamonuda-isid-operasyonu-1-tutuklama-1060655228.html

Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu’da IŞİD ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirtilen bir kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T04:17+0300

2022-09-01T04:17+0300

2022-09-01T04:17+0300

türkiye

kastamonu

işid

gözaltı

tutuklama

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İhlas Haber Ajansı'nın (İHA), haberine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantılı kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı

https://sputniknews.com.tr/20220831/gaziantepte-isid-operasyonu-4-gozalti-1060641297.html

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kastamonu

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kastamonu, işid, gözaltı, tutuklama