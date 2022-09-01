Karamollaoğlu: Yeni iktidarın en güçlü aktörlerinden birisi Saadet Partimiz olacaktır

"Eğer bu af düzenlemeleri iktidara yakın çevrelerin yaptığı haksızlıkları affetmek içinse bizim buna razı olmamız mümkün değil. Af dediğiniz kapsamlı, adil olmalı özellikle de mükerrer işlenen suçlar dikkate alınmalı. Bunun da yeri elbette parlamentodur, en doğrusu odur. 'Sadece ben kendi yandaşlarımı affedeceğim' mantığıyla hazırlanan bir af Türkiye'ye fayda sağlamaz, ülkeyi de bugün içine sürüklenmiş olduğu kargaşadan kurtarmaz diye düşünüyorum. Doğrudur, mutlaka parlamentoda bu konu ele alınmalıdır."