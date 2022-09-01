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Juventus, İstanbul'da akademi açtı
Juventus, İstanbul'da akademi açtı
İtalyan devi Juventus Kulübü’nün Etiler’deki akademisi, yakın zamanda geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T17:15+0300
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juventus
spor
akademi
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Dünya futbolunun önde gelen takımlarından Juventus’un, Türkiye’deki akademilerine bir yenisi daha eklendi. Bir süredir Türkiye’deki çalışmalarını sürdüren İtalyan temsilcisinin son akademisi ekim ayında Etiler’de hizmete başlayacak.Juventus Academy Etiler, 5-14 yaş grubundaki çocuklara spor bilincini oluşturmak, spor sevgisini aşılamak, takım çalışmasını kavramak ve futbolun daha doğru öğrenilmesini hedeflemekte. Her yıl düzenlenen akademiler arası şampiyonalarda Juventus’un Torino’daki tesislerinde dünyadaki tüm akademilerine karşı sporcuların kendilerini gösterme fırsatı sunulurken, bu özel turnuvada şampiyon olan takımların, Juventus’un stadında kupa sevinci yaşama fırsatı da olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220712/kenan-yildiz-resmen-juventusda-1058630705.html
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juventus, akademi
juventus, akademi

Juventus, İstanbul'da akademi açtı

17:15 01.09.2022 (güncellendi: 17:16 01.09.2022)
© REUTERSJuventus
Juventus - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© REUTERS
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İtalyan devi Juventus Kulübü’nün Etiler’deki akademisi, yakın zamanda geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.
Dünya futbolunun önde gelen takımlarından Juventus’un, Türkiye’deki akademilerine bir yenisi daha eklendi. Bir süredir Türkiye’deki çalışmalarını sürdüren İtalyan temsilcisinin son akademisi ekim ayında Etiler’de hizmete başlayacak.
Juventus Academy Etiler, 5-14 yaş grubundaki çocuklara spor bilincini oluşturmak, spor sevgisini aşılamak, takım çalışmasını kavramak ve futbolun daha doğru öğrenilmesini hedeflemekte. Her yıl düzenlenen akademiler arası şampiyonalarda Juventus’un Torino’daki tesislerinde dünyadaki tüm akademilerine karşı sporcuların kendilerini gösterme fırsatı sunulurken, bu özel turnuvada şampiyon olan takımların, Juventus’un stadında kupa sevinci yaşama fırsatı da olacak.
Kenan Yildiz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
SPOR
Kenan Yıldız resmen Juventus'da
12 Temmuz, 15:39
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