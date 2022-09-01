https://sputniknews.com.tr/20220901/japonya-disketleri-sonsuza-kadar-yok-etmek-istiyor-1060673400.html

Japonya, disketleri sonsuza kadar yok etmek istiyor

Japonya, disketleri sonsuza kadar yok etmek istiyor

Eski teknolojiye olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Japonya, disket kullanımını tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:45+0300

2022-09-01T13:45+0300

2022-09-01T13:45+0300

yaşam

teknoloji

japonya

cd

disket

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Japonya Teknoloji Bakanı Taro Kono, hükümete veri gönderirken disketlerin ve eşit derecede eski CD-ROM'ların kullanılmasını gerektiren kuralları değiştirme niyetini bildirdi.Bloomberg'in haberine göre Kono, 5. Dijital Toplum Konsept Konferansı’nda yaptığı açıklamada, MyNumber olarak adlandırılan bu yeni kimlik sistemini açıkladı.Sistem, çoğu verinin çevrimiçi platformlara yüklenmesini gerektirecek olan Japon hükümetinin gelecekteki dijital hizmetlerinin bir parçasını oluşturuyor.Öte yandan programın ihtiyaçlarını araştırırken Kono ve bakanlığı, verilerin hükümetle nasıl paylaşılabileceğine ilişkin 1900'den fazla düzenleme buldu ve bunların çoğu, internet üzerinden veri yüklemek olduğu için disket veya CD-ROM kullanımını şart koşuyor.Kono, bakanlığının modernizasyon çabalarının devam edebilmesi için bu düzenlemeleri düzeltmeye çalışacağını söyledi.Bu hamle, Japonya’da eski teknolojiye olan bağımlılığı azaltmaya yönelik çabalar arasında. Eski Başbakan Yoşihide Suga da faks makineleri ve mühürlerin kullanımına son vermek istediğini söylemişti.

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