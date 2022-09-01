https://sputniknews.com.tr/20220901/izmirde-menemen-belediyesi-baskan-yardimcisi-mehmet-cakmaka-saldiri-2-gozalti-1060681695.html

İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı

İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darp ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:41+0300

2022-09-01T16:41+0300

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türkiye

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menemen

menemen belediyesi

darp

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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darp edilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.

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