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İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darp ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:41+0300
2022-09-01T16:41+0300
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menemen
menemen belediyesi
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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darp edilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.
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İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı

16:41 01.09.2022
© DHAİzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darp ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darp edilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.
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