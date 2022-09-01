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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/isvecte-bir-kagit-fabrikasi-artan-elektrik-fiyatlari-nedeniyle-uretimi-durdurdu-1060699084.html
İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:50+0300
2022-09-01T23:50+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
kağıt
fabrika
elektrik
enerji krizi
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/ingiliz-basbakan-johnsondan-enerji-tasarrufu-onerisi-eski-su-isiticinizi-yenisiyle-degistirin-1060688814.html
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isveç, kağıt, fabrika, elektrik, enerji krizi
isveç, kağıt, fabrika, elektrik, enerji krizi

İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

23:50 01.09.2022
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIERKağıt üretimi
Kağıt üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.
Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.
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