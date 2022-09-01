https://sputniknews.com.tr/20220901/isvecte-bir-kagit-fabrikasi-artan-elektrik-fiyatlari-nedeniyle-uretimi-durdurdu-1060699084.html
İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T23:50+0300
2022-09-01T23:50+0300
2022-09-01T23:50+0300
avrupa'da enerji krizi
isveç
kağıt
fabrika
elektrik
enerji krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060700382_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8444c908338165e29bed62ec6a332075.jpg
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/ingiliz-basbakan-johnsondan-enerji-tasarrufu-onerisi-eski-su-isiticinizi-yenisiyle-degistirin-1060688814.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060700382_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_48e8c9daa9b85a5586711f128edfcc98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, kağıt, fabrika, elektrik, enerji krizi
isveç, kağıt, fabrika, elektrik, enerji krizi
İsveç'te bir kağıt fabrikası, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu
Abone ol
İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.
Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.