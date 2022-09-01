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https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-enflasyon-yuzde-100e-dayandi-1060667711.html
İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı
İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı
İstanbul'da enflasyon 1998'den bu yana en yüksek seviyede. İTO verilerine göre perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:15+0300
2022-09-01T12:23+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
istanbul
istanbul ticaret odası (ito)
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TÜİK'in açıklayacağı manşet enflasyon öncesinde İTO, bugün İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi.İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,09 artış kaydetti.Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, giyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.
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tüik, enflasyon, istanbul, istanbul ticaret odası (ito)
tüik, enflasyon, istanbul, istanbul ticaret odası (ito)

İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e dayandı

12:15 01.09.2022 (güncellendi: 12:23 01.09.2022)
© AAmarket - alışveriş
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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İstanbul'da enflasyon 1998'den bu yana en yüksek seviyede. İTO verilerine göre perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi.
TÜİK'in açıklayacağı manşet enflasyon öncesinde İTO, bugün İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.
İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi.
İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.
Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 98,09 artış kaydetti.
Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, giyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.
Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.
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