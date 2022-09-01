https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-elektrik-kesintileri-suruyor-yarin-bazi-ilcelerde-8-saatlik-kesinti-olacak-1060678730.html
İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak
İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T15:50+0300
2022-09-01T15:50+0300
2022-09-01T16:15+0300
türkiye
elektrik kesintisi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471101_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_972ed5a7f9aa3f0490575949ec86ef3c.jpg
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.Bazı kesintiler sabah 9'da başlayıp 17:00'da sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-suresi-8-saati-bulacak-1060620639.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055471101_75:0:723:486_1920x0_80_0_0_6bbbfe7df17c3097865f2c2284b7d214.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elektrik kesintisi, istanbul
elektrik kesintisi, istanbul
İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak
15:50 01.09.2022 (güncellendi: 16:15 01.09.2022) Abone ol
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin süresi 8 saati bulacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr
web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.
Bazı kesintiler sabah 9'da başlayıp 17:00'da sona erecek.