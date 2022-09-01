https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-elektrik-kesintileri-suruyor-yarin-bazi-ilcelerde-8-saatlik-kesinti-olacak-1060678730.html

İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak

İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T15:50+0300

2022-09-01T15:50+0300

2022-09-01T16:15+0300

türkiye

elektrik kesintisi

istanbul

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.Bazı kesintiler sabah 9'da başlayıp 17:00'da sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-suresi-8-saati-bulacak-1060620639.html

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elektrik kesintisi, istanbul