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https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbulda-elektrik-kesintileri-suruyor-yarin-bazi-ilcelerde-8-saatlik-kesinti-olacak-1060678730.html
İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak
İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T15:50+0300
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türkiye
elektrik kesintisi
istanbul
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.Bazı kesintiler sabah 9'da başlayıp 17:00'da sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20220831/istanbulda-buyuk-elektrik-kesintisi-suresi-8-saati-bulacak-1060620639.html
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elektrik kesintisi, istanbul
elektrik kesintisi, istanbul

İstanbul'da elektrik kesintileri sürüyor: Yarın bazı ilçelerde 8 saatlik kesinti olacak

15:50 01.09.2022 (güncellendi: 16:15 01.09.2022)
© AAElektrik direkleri
Elektrik direkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Eylül Cuma günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin süresi 8 saati bulacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. İstanbul’daki elektrik kesintisinin 8 saati bulması bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından erişilebiliyor.
Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Eyüpsultan, Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Çatalca, Beşiktaş, Bakırköy ve Arnavutköy yer alıyor.
Bazı kesintiler sabah 9'da başlayıp 17:00'da sona erecek.
Türkiye'de elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Süresi 8 saati bulacak
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