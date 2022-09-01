https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html
Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T21:57+0300
2022-09-01T21:57+0300
2022-09-01T22:23+0300
türkiye
istanbul
boğaz
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Lady Zehma' isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
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istanbul, boğaz, gemi
Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
21:57 01.09.2022 (güncellendi: 22:23 01.09.2022) Abone ol
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Lady Zehma' isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.