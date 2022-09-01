https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html

Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T21:57+0300

2022-09-01T21:57+0300

2022-09-01T22:23+0300

türkiye

istanbul

boğaz

gemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060694586_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_efe3e58d48b517623c2ca66b5891abf9.jpg

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Lady Zehma' isimli geminin Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu’na demirlediği belirtildi.Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, boğaz, gemi