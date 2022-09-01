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https://sputniknews.com.tr/20220901/israilde-500-bin-yillik-dev-fildisi-kesfedildi-1060666582.html
İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi
İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi
İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) ülkenin güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:08+0300
2022-09-01T12:08+0300
yaşam
israil
fildişi
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İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu duyurdu.Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2.5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi. Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.
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israil, fildişi
israil, fildişi

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

12:08 01.09.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail- Fildişi
İsrail- Fildişi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) ülkenin güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu.
İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu duyurdu.
Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2.5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi.
Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.
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