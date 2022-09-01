https://sputniknews.com.tr/20220901/israilde-500-bin-yillik-dev-fildisi-kesfedildi-1060666582.html

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi

İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) ülkenin güney kıyı ovasında 500 bin yıllık bir fil dişinin keşfedildiğini duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:08+0300

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2022-09-01T12:08+0300

yaşam

israil

fildişi

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İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu duyurdu.Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2.5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, "Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi" dedi. Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.

israil

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israil, fildişi