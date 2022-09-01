https://sputniknews.com.tr/20220901/ingilterede-besiktas-futbol-okulu-acildi-1060686130.html
İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı
İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı
Yurt dışında çoğalan Beşiktaş futbol okullarına İngiltere'nin başkenti Londra da eklendi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:09+0300
2022-09-01T18:09+0300
2022-09-01T18:09+0300
spor
beşiktaş
londra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060685987_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e6ec13d8e97ca6402da1536edcb56d1d.jpg
Melih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/juventus-istanbulda-akademi-acti-1060683590.html
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060685987_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_447fe8059b3f0e8c42003fbd6bd50079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, londra
İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı
Abone ol
Yurt dışında çoğalan Beşiktaş futbol okullarına İngiltere'nin başkenti Londra da eklendi.
Melih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.
Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.