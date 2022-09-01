https://sputniknews.com.tr/20220901/ingilterede-besiktas-futbol-okulu-acildi-1060686130.html

İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı

İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı

Yurt dışında çoğalan Beşiktaş futbol okullarına İngiltere'nin başkenti Londra da eklendi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T18:09+0300

2022-09-01T18:09+0300

2022-09-01T18:09+0300

spor

beşiktaş

londra

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Melih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.

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