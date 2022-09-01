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İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı
İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı
Yurt dışında çoğalan Beşiktaş futbol okullarına İngiltere'nin başkenti Londra da eklendi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:09+0300
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spor
beşiktaş
londra
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Melih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/juventus-istanbulda-akademi-acti-1060683590.html
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beşiktaş, londra

İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu açıldı

18:09 01.09.2022
© DHAİngiltere'de Beşiktaş futbol okulu
İngiltere'de Beşiktaş futbol okulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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Yurt dışında çoğalan Beşiktaş futbol okullarına İngiltere'nin başkenti Londra da eklendi.
Melih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.
Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.
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