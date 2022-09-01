https://sputniknews.com.tr/20220901/ingiltere-ukraynaya-6-adet-sualti-insansiz-hava-araci-tedarik-edecek-1060685485.html

İngiltere, Ukrayna'ya 6 adet sualtı insansız hava aracı tedarik edecek

İngiltere, Ukrayna'ya 6 adet sualtı insansız hava aracı tedarik edecek

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere'nin Ukrayna’ya mayın tespiti için sualtı insansız hava araçları sağlayacağını duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T17:51+0300

2022-09-01T17:51+0300

2022-09-01T17:51+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

silah

silah satışı

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna ordusuna mayın tespiti için 6 adet sualtı insansız hava aracı sağlayacağı belirtildi.Açıklama’da, 100 metre derinliğe kadar inebilen. otonom sualtı insansız hava araçlarının sualtı mayınlarını tespit etmek ve sınıflandırmak için bir dizi sensörle donatılmış olduğuğu belirtilerek, “Ukrayna açıklarındaki sularda Rus mayınlarını tespit etmek için ülkeye 6 adet otonom mayın arama aracı gönderilecek. Bunlardan 3’ü Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından sağlanırken, 3’ü de sanayi sektöründen satın alınacak” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, İngiliz donanmasının Amerikalı ortaklarla birlikte Ukrayna ordusunu bu cihazları kullanmaları için eğiteceği kaydedildi.

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