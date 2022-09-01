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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/ingiltere-ukraynaya-6-adet-sualti-insansiz-hava-araci-tedarik-edecek-1060685485.html
İngiltere, Ukrayna'ya 6 adet sualtı insansız hava aracı tedarik edecek
İngiltere, Ukrayna'ya 6 adet sualtı insansız hava aracı tedarik edecek
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere'nin Ukrayna’ya mayın tespiti için sualtı insansız hava araçları sağlayacağını duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T17:51+0300
2022-09-01T17:51+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
silah
silah satışı
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna ordusuna mayın tespiti için 6 adet sualtı insansız hava aracı sağlayacağı belirtildi.Açıklama’da, 100 metre derinliğe kadar inebilen. otonom sualtı insansız hava araçlarının sualtı mayınlarını tespit etmek ve sınıflandırmak için bir dizi sensörle donatılmış olduğuğu belirtilerek, “Ukrayna açıklarındaki sularda Rus mayınlarını tespit etmek için ülkeye 6 adet otonom mayın arama aracı gönderilecek. Bunlardan 3’ü Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından sağlanırken, 3’ü de sanayi sektöründen satın alınacak” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, İngiliz donanmasının Amerikalı ortaklarla birlikte Ukrayna ordusunu bu cihazları kullanmaları için eğiteceği kaydedildi.
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ingiltere, ukrayna, silah, silah satışı
ingiltere, ukrayna, silah, silah satışı

İngiltere, Ukrayna'ya 6 adet sualtı insansız hava aracı tedarik edecek

17:51 01.09.2022
© AAİngiltere
İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere'nin Ukrayna’ya mayın tespiti için sualtı insansız hava araçları sağlayacağını duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna ordusuna mayın tespiti için 6 adet sualtı insansız hava aracı sağlayacağı belirtildi.
Açıklama’da, 100 metre derinliğe kadar inebilen. otonom sualtı insansız hava araçlarının sualtı mayınlarını tespit etmek ve sınıflandırmak için bir dizi sensörle donatılmış olduğuğu belirtilerek, “Ukrayna açıklarındaki sularda Rus mayınlarını tespit etmek için ülkeye 6 adet otonom mayın arama aracı gönderilecek. Bunlardan 3’ü Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından sağlanırken, 3’ü de sanayi sektöründen satın alınacak” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, İngiliz donanmasının Amerikalı ortaklarla birlikte Ukrayna ordusunu bu cihazları kullanmaları için eğiteceği kaydedildi.
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