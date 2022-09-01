https://sputniknews.com.tr/20220901/imamoglundan-soyluya-uygunsuz-insanlarla-fotograf-cektiren-biri-degilim-1060657034.html

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren biri değilim

İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren biri değilim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’a ‘terör’ soruşturmasına açılmasın tepki göstererek, “Yol arkadaşlarıma güvenle yürürüm... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T07:28+0300

2022-09-01T07:28+0300

2022-09-01T07:28+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

süleyman soylu

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İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Saltık’a, terör örgütüne yardım sağlamak suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında dün Taksim’deki ‘Sevgi Soysal Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu, açılan davaya tepki gösteri. Davayı ‘kumpas’ olarak değerlendiren İmamoğlu, şöyle konuştu:“Biz yoksulun derdindeyken anlıyoruz ki bazıları hâlâ kumpasın derdinde. Biz, bu kumpaslara boyun eğecek, göz yumacak karakterde insanlar değiliz.”İçişleri Bakanı Soylu’nun birçok suçluyla çıkan fotoğraflarına atıf yapan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:“Bugün yine bir iddianame ortaya koyarak, bir itham ortaya koyarak benim yol arkadaşıma bir ceza verilmesi noktasında terör örgütüyle ilişkilendirme çabasıyla bir iddianame ortaya konuyor. Ne için? ‘Ekrem İmamoğlu’na vurayım’ anlayışıyla… Ben, yol arkadaşlarıma güvenle yol yürürüm. Makam elde ettikten sonra kapımı çalan uygun ya da uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Beni kendisiyle kimse karıştırmasın. Benim yol arkadaşlarım, asil bir biçimde işini yapan yol arkadaşlarımdır. Kimse de yargıyı bir silah olarak kullanmasın. Bu milletin tabii buna verecek cevabı var. Süreci dikkatle takip ediyorum. ‘557 terörist var’ diyerek 86 bin çalışanımızı zan altında bırakan ve ortaya hiçbir şey çıkmayınca da bir sivil toplum kuruluşu üzerinden bir terör safsatasıyla benim yol arkadaşlarıma erişmeye çalışan aklın karşısında dimdik ayaktayız. Yol arkadaşlarımın yanındayım.”

türkiye

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ekrem imamoğlu, süleyman soylu