https://sputniknews.com.tr/20220901/iki-aylik-esini-bicaklayarak-oldurdu-1060682121.html

İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da bir kadın, 2 ay önce evlendiği eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:44+0300

2022-09-01T16:44+0300

2022-09-01T16:44+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

aydın

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi 2 ay önce evlendiği eşini öldürdü.Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi.2 ay önce evlenen 33 yaşındaki Necla ile 32 yaşında Mustafa Aydoğdu evlerinde tartıştı.Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı.İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet sebebini söylemediEşinin başında suç aleti silahla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ise gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü ise söylemedi. Aydoğdu'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, aydın