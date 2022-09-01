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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) denetçilerinin, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştıkları belirtildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T14:40+0300
2022-09-01T14:42+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer güç santrali
rusya
ukrayna
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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RİA Novosti haber ajansı, IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştığını yazdı.
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zaporojye, nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye, nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı

14:40 01.09.2022 (güncellendi: 14:42 01.09.2022)
© AFP 2022 / GENYA SAVILOVIAEA- Zaporojye Nükleer Güç Santrali
IAEA- Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / GENYA SAVILOV
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) denetçilerinin, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştıkları belirtildi.
RİA Novosti haber ajansı, IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştığını yazdı.
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