https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) denetçilerinin, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştıkları belirtildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T14:40+0300
2022-09-01T14:40+0300
2022-09-01T14:42+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer güç santrali
rusya
ukrayna
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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RİA Novosti haber ajansı, IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştığını yazdı.
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zaporojye, nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporojye, nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
14:40 01.09.2022 (güncellendi: 14:42 01.09.2022) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) denetçilerinin, Ukrayna’da Rusya güçlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştıkları belirtildi.
RİA Novosti haber ajansı, IAEA misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştığını yazdı.