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https://sputniknews.com.tr/20220901/hususi-pasaport-icin-sure-uzatma-islemi-basladi-1060682251.html
Hususi pasaport için süre uzatma işlemi başladı
Hususi pasaport için süre uzatma işlemi başladı
İçişleri Bakanlığı, yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:45+0300
2022-09-01T16:47+0300
içişleri bakanlığı
türkiye
yeşil pasaport
süre
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 25 Ağustos'ta yerli ve milli pasaport üretimine başlandığı hatırlatıldı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport taleplerinin de karşılandığı belirtildi.Öte yandan 5 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına 1 yıldan az süre kalan hususi pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işleminin bugün başladığı ifade edilerek, şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20220822/nufus-ve-vatandaslik-islerinden-pasaport-haberlerine-iliskin-aciklama-itibar-etmeyin-1060237769.html
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içişleri bakanlığı, yeşil pasaport, süre
içişleri bakanlığı, yeşil pasaport, süre

Hususi pasaport için süre uzatma işlemi başladı

16:45 01.09.2022 (güncellendi: 16:47 01.09.2022)
© AAYeşil pasaport
Yeşil pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, süresi dolan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik süresinin ücretsiz uzatılması işlemine bugün başladığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla 25 Ağustos'ta yerli ve milli pasaport üretimine başlandığı hatırlatıldı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport taleplerinin de karşılandığı belirtildi.
Öte yandan 5 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına 1 yıldan az süre kalan hususi pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işleminin bugün başladığı ifade edilerek, şöyle denildi:
"Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında; 01 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir. Hususi pasaport uzatma işlemi ücretsizdir. Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır. Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir. Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda; Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınır."
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'pasaport' haberlerine ilişkin açıklama: İtibar etmeyin
22 Ağustos, 16:04
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