https://sputniknews.com.tr/20220901/hurriyet-yazari-selvi-kilicdarogluna-ekonomiyle-ilgili-bir-rapor-sunulmus-1060657162.html

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu şimdiden yabancı bankaların nabzını yoklamaya başlamış

Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu şimdiden yabancı bankaların nabzını yoklamaya başlamış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’na seçimlerden sonra ekonominin durumuyla ilgili bir rapor sunulduğunu yazdı. Selvi, "Türkiye’nin dış borçlarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T07:53+0300

2022-09-01T07:53+0300

2022-09-01T08:06+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekonomi

seçim

rapor

abdulkadir selvi

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Selvi, bugün köşesinde aktardığı kulis bilgisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ekonomiye ilişkin bir rapor sunulduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun raporu 'çok beğendiğini' yazdı:"Kulislerden edindiğim bilgiye göre Kılıçdaroğlu’na ekonomiyle ilgili bir rapor sunulmuş. Rapor Kılıçdaroğlu’nun güvendiği isim ya da isimler tarafından hazırlandığı için çok etkilenmiş. Raporun önemli bir özelliği seçimlerden sonra ekonominin durumuna ilişkinmiş. Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanıp cumhurbaşkanı olacağına kendini inandırdığı için raporu ciddiye almış.Raporda iktidarın seçimleri kazanmak için kamu kaynaklarını seferber edeceği yer alıyormuş. Seçimlerden sonraya ilişkin olarak ekonomide kara bir tablo çiziliyormuş. Seçimlerden sonra Türkiye’nin dış borçlarını ödeyemeyeceği ve konkordato ilan edeceği savunuluyormuş.“İktidarın bıraktığı enkaz nedeniyle yeni yönetim ekonomide başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya” deniliyormuş.Hatta bu durumda memurların ve emeklilerin maaşlarının da ödenmesinin zor olduğu anlatılıyormuş.Raporda, dış borçlarını ödeyemeyip konkordato ilan etmemesi için yabancı bankaların Türkiye’ye kredi açması öneriliyormuş.Kılıçdaroğlu şimdiden yabancı bankaların nabzını yoklamaya başlamış deniliyor."

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kemal kılıçdaroğlu, ekonomi, seçim, rapor, abdulkadir selvi