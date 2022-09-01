Hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van kedisi heykeli yaptı

© AA İpekyolu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, atık malzemelerden yapılan kedi heykeliyle çevre bilincine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Belediye olarak çevre temizliği, doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti: "Atık malzemelerden yapılan kedi heykeli aynı zamanda kentin estetiğine de katkı sunacak. Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Sıfır Atık Projesi devam ediyor. Belediyemizin bu alandaki çalışmaları sürüyor. Atık oluşumunun azaltılması, yerinde kullanımı ve geri dönüşümüne dikkati çekmek amacıyla ilimizin simgesi olan Van kedisinin atıklardan oluşan heykelini yaptık. Heykelin yapımında 6 bin 200 vida ve cıvata, 63 motor parçası, 500 parça inşaat demiri, 20 su tesisat malzemesi ve 25 çivi kullanıldı."