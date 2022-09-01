Hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van kedisi heykeli yaptı

Ülkesinden 2007'de ayrılarak yerleştiği Irak'ta 9 yıl kalan, daha sonra Türkiye'ye yerleşen Mutii, Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam etti. Hurdacılardan topladığı demir parçalarını kullanarak yaptığı eserlerle dikkati çeken Mutii, bir ay önce de inşaat demirleri, vida, zincir, çivi, disk, motor parçaları, su tesisatı malzemeleri gibi parçalarla Van kedisi heykeli yapmaya başladı. İpekyolu Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi kapsamında destek verdiği Mutii, boyu 2 metre uzunluğunda ve 650 kilogram ağırlığındaki heykeli bir ayda tamamladı.
Ülkesinden 2007'de ayrılarak yerleştiği Irak'ta 9 yıl kalan, daha sonra Türkiye'ye yerleşen Mutii, Selimbey Mahallesi'nde kurduğu atölyede heykeltıraşlık sanatını sürdürmeye devam etti. Hurdacılardan topladığı demir parçalarını kullanarak yaptığı eserlerle dikkati çeken Mutii, bir ay önce de inşaat demirleri, vida, zincir, çivi, disk, motor parçaları, su tesisatı malzemeleri gibi parçalarla Van kedisi heykeli yapmaya başladı. İpekyolu Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi kapsamında destek verdiği Mutii, boyu 2 metre uzunluğunda ve 650 kilogram ağırlığındaki heykeli bir ayda tamamladı.
İranlı turistlerden Melihe Encişna da alışveriş yapmak için Van'a geldiğini belirterek, "Van çok güzel, beğeniyoruz. Güzelliklerinden istifade ediyoruz. Her yıl çocuklarımla birlikte Türkiye'ye geliyorum. Van kedisinin meşhur olduğunu biliyordum. Gözleri renkli, tüyleri bembeyaz. Atık malzemelerden yapılan heykelini de gördük. Çok güzel yapılmış, beğendik" şeklinde konuştu. Kent sakinlerinden Zübeyde Bozkurt, "Heykelin hurda malzemelerden yapıldığını yanına yaklaşınca fark ettim. Çok beğendim. Güzel bir çalışma olmuş. Atık malzemelerin geri kazandırılması çok önemli. Sanat Sokağı'na ayrı bir hava kattı. Turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.
İranlı turistlerden Melihe Encişna da alışveriş yapmak için Van'a geldiğini belirterek, "Van çok güzel, beğeniyoruz. Güzelliklerinden istifade ediyoruz. Her yıl çocuklarımla birlikte Türkiye'ye geliyorum. Van kedisinin meşhur olduğunu biliyordum. Gözleri renkli, tüyleri bembeyaz. Atık malzemelerden yapılan heykelini de gördük. Çok güzel yapılmış, beğendik" şeklinde konuştu. Kent sakinlerinden Zübeyde Bozkurt, "Heykelin hurda malzemelerden yapıldığını yanına yaklaşınca fark ettim. Çok beğendim. Güzel bir çalışma olmuş. Atık malzemelerin geri kazandırılması çok önemli. Sanat Sokağı'na ayrı bir hava kattı. Turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.