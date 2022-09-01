https://sputniknews.com.tr/20220901/exxene-uyeliklerine-zam-geldi--1060647196.html

Exxen üyeliklerine zam geldi

Exxen üyeliklerine zam geldi

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T00:40+0300

2022-09-01T00:40+0300

2022-09-01T00:47+0300

ekonomi

exxen

dizi

platform

acun ilıcalı

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1043487396_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_d9510d3c6fd4a6921d90241996e08149.jpg

1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen, yaz aylarının başlangıcında 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Platform Netflix gibi rakiplerine kıyasla içerik açısından yetersiz kalıyor olsa da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın haklarını satın alması sonrasında spor tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. ShiftDelete'de yer alan habere göre, bugün itibariyle de güncel Exxen abonelik fiyatları zamlandı.Yeni abonelik ücretleri şöyle: Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık – 19.90 TL yerine 39.90 TLReklamlı paketin aylık ücreti 39.90 TL olarak belirlenirken, yıllık satın alım yaptığınızda 33.50 TL‘ye tekabül ediyor. Reklamların olmadığı aylık paketin fiyatı ise 54.90 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer reklamsız paketi yıllık satın almak istiyorsanız, aylık tutar 45.90 TL’ye düşüyor. Buna ek olarak, Exxen’de yer alan spor müsabakalarına erişim sağlamak için ExxenSpor üyeliği satın almanız gerekiyor. Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan üyelikler aynı şekilde, reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılıyor. Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 49.80 TL yerine 119.90 TL

https://sputniknews.com.tr/20210127/fenerbahceli-taraftarlardan-exxen-icin-destek-mesajlari-1043673833.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

exxen, dizi, platform, acun ilıcalı, zam