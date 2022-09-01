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https://sputniknews.com.tr/20220901/exxene-uyeliklerine-zam-geldi--1060647196.html
Exxen üyeliklerine zam geldi
Exxen üyeliklerine zam geldi
1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
exxen
dizi
platform
acun ilıcalı
zam
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1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen, yaz aylarının başlangıcında 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Platform Netflix gibi rakiplerine kıyasla içerik açısından yetersiz kalıyor olsa da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın haklarını satın alması sonrasında spor tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. ShiftDelete'de yer alan habere göre, bugün itibariyle de güncel Exxen abonelik fiyatları zamlandı.Yeni abonelik ücretleri şöyle: Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık – 19.90 TL yerine 39.90 TLReklamlı paketin aylık ücreti 39.90 TL olarak belirlenirken, yıllık satın alım yaptığınızda 33.50 TL‘ye tekabül ediyor. Reklamların olmadığı aylık paketin fiyatı ise 54.90 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer reklamsız paketi yıllık satın almak istiyorsanız, aylık tutar 45.90 TL’ye düşüyor. Buna ek olarak, Exxen’de yer alan spor müsabakalarına erişim sağlamak için ExxenSpor üyeliği satın almanız gerekiyor. Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan üyelikler aynı şekilde, reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılıyor. Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 49.80 TL yerine 119.90 TL
https://sputniknews.com.tr/20210127/fenerbahceli-taraftarlardan-exxen-icin-destek-mesajlari-1043673833.html
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exxen, dizi, platform, acun ilıcalı, zam
exxen, dizi, platform, acun ilıcalı, zam

Exxen üyeliklerine zam geldi

00:40 01.09.2022 (güncellendi: 00:47 01.09.2022)
© Fotoğraf : TwitterExxen, logo
Exxen, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı.
1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen, yaz aylarının başlangıcında 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Platform Netflix gibi rakiplerine kıyasla içerik açısından yetersiz kalıyor olsa da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın haklarını satın alması sonrasında spor tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, bugün itibariyle de güncel Exxen abonelik fiyatları zamlandı.

Yeni abonelik ücretleri şöyle:

Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık – 19.90 TL yerine 39.90 TL
Reklamlı Exxen Üyelik – Yıllık – 16.60 TL x 12 yerine 33.50 TL x 12
Reklamsız Exxen Üyelik – Aylık – 29.90 TL yerine 54.90 TL
Reklamsız Exxen Üyelik – Yıllık – 24.90 TL x 12 yerine 45.90 TL x 12

Reklamlı paketin aylık ücreti 39.90 TL olarak belirlenirken, yıllık satın alım yaptığınızda 33.50 TL‘ye tekabül ediyor. Reklamların olmadığı aylık paketin fiyatı ise 54.90 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer reklamsız paketi yıllık satın almak istiyorsanız, aylık tutar 45.90 TL’ye düşüyor.

Buna ek olarak, Exxen’de yer alan spor müsabakalarına erişim sağlamak için ExxenSpor üyeliği satın almanız gerekiyor. Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan üyelikler aynı şekilde, reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılıyor.

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 49.80 TL yerine 119.90 TL
Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 44.80 TL x 12 ay yerine 94.90 TL x 12
Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Aylık – 69.80 TL yerine 134.90 TL
Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 54.80 TL x 12 ay yerine 107.30 TL x 12
Acun Ilıcalı - Exxen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2021
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Ali Koç'un açıklamalarının ardından Exxen sosyal medyada gündem oldu
27 Ocak 2021, 18:03
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