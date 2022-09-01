https://sputniknews.com.tr/20220901/evine-yapilan-polis-baskininda-karisisinda-boris-johnsoni-gordu-sok-oldum-ruya-sandim-1060668492.html

Evine yapılan polis baskınında karşısında Başbakan Johnson'ı gördü: 'Şok oldum, rüya sandım'

Evine yapılan polis baskınında karşısında Başbakan Johnson'ı gördü: 'Şok oldum, rüya sandım'

Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı gördü. Polisle baskına... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:26+0300

2022-09-01T12:26+0300

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boris johnson

yaşam

polis baskını

ingiltere

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı. Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson’u gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, “Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?” mesajıyla paylaştı. Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek “Nasılsınız?” dedi.Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi “Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm” dedi. Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220707/1058435700.html

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