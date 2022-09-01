https://sputniknews.com.tr/20220901/evine-yapilan-polis-baskininda-karisisinda-boris-johnsoni-gordu-sok-oldum-ruya-sandim-1060668492.html
Evine yapılan polis baskınında karşısında Başbakan Johnson'ı gördü: 'Şok oldum, rüya sandım'
Evine yapılan polis baskınında karşısında Başbakan Johnson'ı gördü: 'Şok oldum, rüya sandım'
Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı gördü. Polisle baskına... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:26+0300
2022-09-01T12:26+0300
2022-09-01T13:04+0300
boris johnson
yaşam
polis baskını
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060668095_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bd201429b771ed45b328239bf0f6769c.jpg
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı. Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson’u gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, “Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?” mesajıyla paylaştı. Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek “Nasılsınız?” dedi.Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi “Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm” dedi. Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220707/1058435700.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060668095_90:0:637:410_1920x0_80_0_0_d8f5856ad321dd6a526780488dff74e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
boris johnson, polis baskını, ingiltere
boris johnson, polis baskını, ingiltere
Evine yapılan polis baskınında karşısında Başbakan Johnson'ı gördü: 'Şok oldum, rüya sandım'
12:26 01.09.2022 (güncellendi: 13:04 01.09.2022) Abone ol
Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı gördü. Polisle baskına katılan Johnson’ı evinde gören şüpheli o anları kaydetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskına katıldı. Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson’u gördü. Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, “Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?” mesajıyla paylaştı. Johnson elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek “Nasılsınız?” dedi.
Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi “Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’u gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm” dedi. Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.