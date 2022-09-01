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Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 işçi tedavi altına alındı
Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 işçi tedavi altına alındı
Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:04+0300
2022-09-01T16:04+0300
türkiye
eskişehir
gıda zehirlenmesi
işçi
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İlçede faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Diğerleri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ulaştırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 50 işçi taburcu edildi.
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eskişehir, gıda zehirlenmesi, işçi
eskişehir, gıda zehirlenmesi, işçi

Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 işçi tedavi altına alındı

16:04 01.09.2022
© AAHastane-acil
Hastane-acil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi.
İlçede faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.
İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Diğerleri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ulaştırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 50 işçi taburcu edildi.
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