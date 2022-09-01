https://sputniknews.com.tr/20220901/eskisehirde-gida-zehirlenmesi-suphesi-50-isci-tedavi-altina-alindi-1060679576.html

Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 işçi tedavi altına alındı

Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 işçi tedavi altına alındı

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir fabrikada çalışan 50 işçiye, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müdahale edildi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:04+0300

2022-09-01T16:04+0300

2022-09-01T16:04+0300

türkiye

eskişehir

gıda zehirlenmesi

işçi

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İlçede faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.İşçilerden bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Diğerleri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ulaştırıldı.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bilecik'in Bozüyük ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 50 işçi taburcu edildi.

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eskişehir, gıda zehirlenmesi, işçi