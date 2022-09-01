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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html
Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı
Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı
Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, misyonun beş üyesinin 3 Eylül’e kadar santraldeki çalışmalarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T20:18+0300
2022-09-01T20:18+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
inceleme
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Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, yaptığı açıklamada, Ulualararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını,kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi saat 18.00’de misyon üyelerinin çoğuyla birlikte Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı. Santralde çalışmaya devam edecek IAEA misyonundan beş temsilcisi, şu anda getirdikleri ekipmanı boşaltıyor” ifadelerine yer verildi. Kalan IAEA temsilcilerinin 3 Eylül'e kadar santraldeki çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), inceleme
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), inceleme

Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı

20:18 01.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girZaporojye
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, misyonun beş üyesinin 3 Eylül’e kadar santraldeki çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, yaptığı açıklamada, Ulualararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını,kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi saat 18.00’de misyon üyelerinin çoğuyla birlikte Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı. Santralde çalışmaya devam edecek IAEA misyonundan beş temsilcisi, şu anda getirdikleri ekipmanı boşaltıyor” ifadelerine yer verildi.
Kalan IAEA temsilcilerinin 3 Eylül'e kadar santraldeki çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.
IAEA- Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ukrayna krizi
IAEA denetçileri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne ulaştı
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