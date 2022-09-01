https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html
Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı
Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı
Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, misyonun beş üyesinin 3 Eylül’e kadar santraldeki çalışmalarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T20:18+0300
2022-09-01T20:18+0300
2022-09-01T20:18+0300
ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
inceleme
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Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, yaptığı açıklamada, Ulualararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını,kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi saat 18.00’de misyon üyelerinin çoğuyla birlikte Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı. Santralde çalışmaya devam edecek IAEA misyonundan beş temsilcisi, şu anda getirdikleri ekipmanı boşaltıyor” ifadelerine yer verildi. Kalan IAEA temsilcilerinin 3 Eylül'e kadar santraldeki çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), inceleme
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), inceleme
Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı
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Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, misyonun beş üyesinin 3 Eylül’e kadar santraldeki çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, yaptığı açıklamada, Ulualararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını,kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi saat 18.00’de misyon üyelerinin çoğuyla birlikte Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı. Santralde çalışmaya devam edecek IAEA misyonundan beş temsilcisi, şu anda getirdikleri ekipmanı boşaltıyor” ifadelerine yer verildi.
Kalan IAEA temsilcilerinin 3 Eylül'e kadar santraldeki çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.