https://sputniknews.com.tr/20220901/energoatom-iaea-misyonunun-cogu-uyesi-zaporojye-nukleer-santralinden-ayrildi-1060691565.html

Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı

Energoatom: IAEA misyonunun çoğu üyesi Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı

Energoatom, IAEA misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını, misyonun beş üyesinin 3 Eylül’e kadar santraldeki çalışmalarını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T20:18+0300

2022-09-01T20:18+0300

2022-09-01T20:18+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

inceleme

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Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, yaptığı açıklamada, Ulualararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun üyelerinin çoğunun Zaporojye Nükleer Santrali'nden ayrıldığını,kalan beş temsilcinin 3 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.Açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi saat 18.00’de misyon üyelerinin çoğuyla birlikte Zaporojye Nükleer Santrali’nden ayrıldı. Santralde çalışmaya devam edecek IAEA misyonundan beş temsilcisi, şu anda getirdikleri ekipmanı boşaltıyor” ifadelerine yer verildi. Kalan IAEA temsilcilerinin 3 Eylül'e kadar santraldeki çalışmalarına devam edecekleri kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/iaea-denetcileri-zaporojye-nukleer-guc-santraline-ulasti--1060675276.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), inceleme