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Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası
Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T12:40+0300
2022-09-01T12:44+0300
uefa
emre belözoğlu
spor
ceza
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.Öte yandan Belözoğlu’na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/emre-belozoglu-turkiyede-her-sey-cok-rekabet-merkezli-gidiyor-herkes-kendi-macini--dusunuyor-1060538930.html
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uefa, emre belözoğlu, ceza
uefa, emre belözoğlu, ceza

Emre Belözoğlu'na UEFA'dan men cezası

12:40 01.09.2022 (güncellendi: 12:44 01.09.2022)
© DHAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Emre Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.
Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.
Öte yandan Belözoğlu’na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi.
Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Emre Belözoğlu: Türkiye'de her şey çok rekabet merkezli gidiyor, herkes kendi maçını düşünüyor
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