https://sputniknews.com.tr/20220901/elon-muskin-paylasimi-kripto-para-birimi-oldu-1060686707.html

Elon Musk'ın paylaşımı kripto para birimi oldu

Elon Musk'ın paylaşımı kripto para birimi oldu

Powell’ın faiz artırımlarına ilişkin gösterdiği sert duruş kripto para birimlerinin toplam değerini 1 trilyon doların altına düşürdü. Bu gelişmelerden... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T18:25+0300

2022-09-01T18:25+0300

2022-09-01T18:35+0300

elon musk

ekonomi

kripto para

abd merkez bankası (fed)

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözlerinin ardından Amerikan borsaları geçtiğimiz haftayı yüzde 3’ü aşkın kayıplarla kapatırken, kripto para borsaları da 70 milyar dolar kaybetti. Kripto piyasaları yaklaşık 3 aydır küresel ekonomik gelişmelere tepki vererek dalgalı seyrini sürdürse de girişimciler, yeni projeleri duyurmaktan geri kalmadı. Bu projelere ilhamını Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı bir paylaşımdan alan ve enflasyon karşıtı bir sistem sunan Doge Floki isimli yeni bir altcoin eklendi. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Doge Floki Coin Pazarlama Direktörü Elvis Jain, “Kripto topluluğu, piyasaların aşağı yönlü seyrettiği dönemlerde potansiyel vaat eden altcoin projelerini dipten satın almaya odaklanıyor. Doge Floki, yatırımcıların bu talebine yanıt vermek için topluluk odaklı bir anlayışla geliştirildi” dedi.Elon Musk’ın bir paylaşımından ilham alıyorEn popüler altcoin’lerden biri olan ve çok kısa sürede fenomen bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin’in yaratıcısı olan Shibetoshi Nakamoto isimli kullanıcı, 2 Kasım 2021’de “Dogecoin’in bir sonraki sahte CEO’sunun kim olacağına karar verdim, yakında açıklayacağım” paylaşımını yaptı. Tesla’nın ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ise bu paylaşıma “Köpeğim Floki’ye ne dersin? Harika bir CEO olurdu!” paylaşımıyla yanıt verdi. Doge Floki’nin, Dogecoin’in popüler Ethereum varyantı Shiba Inu'nun hayranları tarafından oluşturulan ve Elon Musk tarafından da desteklenen Floki Inu'dan ve DogeCoin'den ilham aldığını belirten Elvis Jain, “Doge Floki Coin, Elon Musk'ın desteğiyle DogeCoin’le rekabet etmek için doğmuş yeni bir kripto para birimi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, $DOFI kısaltmasını kullanan kripto para birimini elinde tuttukça daha çok kazanma şansı yakalıyor. Zira satılan $DOFI'ler yakılıyor ve bu da para biriminin değerini artırıyor. Doge Floki böylece, yatırımcıyı token'larını tutmaya ve ödüllerin tadını çıkarmaya teşvik eden bir ekosistem yaratıyor” diye konuştu.Her işlemin yüzde 5’i yatırımcılara dağıtılıyorDoge Floki’nin enflasyonun tam karşıtı bir yaklaşımla, deflasyonist olarak geliştirildiğini ve elde tuttukça değerlendiğini hatırlatan Jain, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:“Binance Smart Chain üzerinde oluşturulan ve toplamda 420 katrilyon adet arz edilen Doge Floki ile yapılan işlemlerin yüzde 5’i otomatik olarak yatırımcılara yeniden dağıtılıyor. Öte yandan satılan miktarın yüzde 2’si yok ediliyor ve bu sayede kripto para biriminin değeri artıyor. Her işlemin yüzde 4’ü likidite için ayrılıyor ve böylece istikrarlı bir fiyat tabanı oluşturulabiliyor. Yatırımcılar projenin yol haritasına, teknik dokümanına ve ayrıntılı bilgiye internet sitemizden erişebiliyor.”

https://sputniknews.com.tr/20220617/elon-muska-258-milyar-dolarlik-dogecoin-davasi-1057536568.html

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elon musk, kripto para, abd merkez bankası (fed)