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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220901/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060657808.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.20 liradan, euro ise 18.24 liradan işlem görüyor. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T09:19+0300
2022-09-01T09:19+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
türk lirası
yarım gram altın
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Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18.20 lira bandının üzerinde başladı.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.2072 lira, satış fiyatı 18.2173 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL ise 18.2446 lira alış fiyatı, 18.2810 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının hemen üzerinde işlem görüyor.Uluslarasası piyasada ons altın 1703 dolara alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 997 lira,Çeyrek altın 1656 lira,Yarım altın 3312 lira,Cumhuriyet altını 6600 liradan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/pakistan-imfden-116-milyar-dolar-kredi-aldi-1060645179.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 01.09.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar 18.20 liradan, euro ise 18.24 liradan işlem görüyor.
Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18.20 lira bandının üzerinde başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.2072 lira, satış fiyatı 18.2173 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise 18.2446 lira alış fiyatı, 18.2810 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının hemen üzerinde işlem görüyor.
Uluslarasası piyasada ons altın 1703 dolara alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 997 lira,
Çeyrek altın 1656 lira,
Yarım altın 3312 lira,
Cumhuriyet altını 6600 liradan işlem görüyor.
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