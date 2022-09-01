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Diyarbakır'daki tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu
Diyarbakır'daki tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu
Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda, 1500 yıllık kandil bulundu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T16:00+0300
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220804/gre-fillada-2-bin-687-eser-gun-isigina-cikarildi-tipki-gobeklitepedeki-gibi-1059517252.html
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diyarbakır, tarihi eser, kandil
diyarbakır, tarihi eser, kandil

Diyarbakır'daki tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

16:00 01.09.2022 (güncellendi: 16:04 01.09.2022)
© DHAKandil
Kandil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda, 1500 yıllık kandil bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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