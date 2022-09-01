https://sputniknews.com.tr/20220901/diyarbakirdaki-tarihi-surlarda-1500-yillik-kandil-bulundu-1060679301.html

Diyarbakır'daki tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır'daki tarihi surlarda 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda, 1500 yıllık kandil bulundu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T16:00+0300

2022-09-01T16:00+0300

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diyarbakır

yaşam

tarihi eser

kandil

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık kandil bulundu.İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Büroları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmanın ardından yapısal bütünlüğü bozulmamış kandil, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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