Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı
23:32 01.09.2022 (güncellendi: 23:35 01.09.2022)
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız" dedi.
© İHA / HÜLYA KEKLİK-AW680575
Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rüşvet almakla suçlanan Serkan Taranoğlu'nu danışmanlık görevinden aldığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yolsuzluk iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığı belirtildi.
ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ten Fırat Kozok'un aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden alma kararını, AK Parti MYK toplantısında üyelerle paylaştı.
Kozok Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı. @business— Fırat Kozok (@FiratKozok) September 1, 2022
Öte yandan, Serkan Taranoğlu'nun Twitter hesabında "Cumhurbaşkanı Danışmanı" ibaresini sildiği görüldü.
Serkan Taranoğlu'nun Twitter hesabı
Serkan Taranoğlu'nun Twitter hesabı
Ne olmuştu?
Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu iddiaları yazmıştı.
Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini öne sürmüştü. Peker, Gazeteci Burak Taşçı'ya dair ise borsa manipülasyonları yaptığı iddiasında bulunmuştu.