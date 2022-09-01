Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Sanatkarlar Odası ile görüştü

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet ile görüştü.