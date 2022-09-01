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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Sanatkarlar Odası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Sanatkarlar Odası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T22:05+0300
2022-09-01T22:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kalıcı makyajcılar ve dövmeciler esnaf sanatkarlar odası (igdeso)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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recep tayyip erdoğan, kalıcı makyajcılar ve dövmeciler esnaf sanatkarlar odası (igdeso)
recep tayyip erdoğan, kalıcı makyajcılar ve dövmeciler esnaf sanatkarlar odası (igdeso)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Sanatkarlar Odası ile görüştü

22:05 01.09.2022 (güncellendi: 22:12 01.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyet ile görüştü.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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