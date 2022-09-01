https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-balikcilara-bereketli-bir-av-sezonu-diledi-1060651246.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştüğü balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

balıkçılık

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı.Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. 'Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:Kirişci: Beklenen gün geldi, hasret sona erdiÖte yandan Bakan Kirişci, yeni av sezonu için hazırlanan bir video da yayımladı.Paylaşımında, "Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi. Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum" sözlerine yer verdi.

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recep tayyip erdoğan, balıkçılık, vahit kirişci