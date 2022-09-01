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Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştüğü balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T02:13+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
balıkçılık
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı.Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı. 'Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:Kirişci: Beklenen gün geldi, hasret sona erdiÖte yandan Bakan Kirişci, yeni av sezonu için hazırlanan bir video da yayımladı.Paylaşımında, "Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi. Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum" sözlerine yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, balıkçılık, vahit kirişci
recep tayyip erdoğan, balıkçılık, vahit kirişci

Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi

02:13 01.09.2022 (güncellendi: 02:22 01.09.2022)
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştüğü balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı.
Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım."

Kirişci: Beklenen gün geldi, hasret sona erdi

Öte yandan Bakan Kirişci, yeni av sezonu için hazırlanan bir video da yayımladı.
Paylaşımında, "Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi. Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum" sözlerine yer verdi.
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