Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi
02:13 01.09.2022 (güncellendi: 02:22 01.09.2022)
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
© DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştüğü balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda katıldı. Programın ardından Bakan Kirişci bir balıkçı gemisinin açılışını yaptı.
Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda rızkını denizden çıkaran balıkçı kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla buluştuk.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022
Rabb’im emeklerinin karşılığını versin, ağları bereketlensin. #ViraBismillah
📍İstanbul, Sarıyer pic.twitter.com/TmHkMwuxAL
Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gemi ve programla ilgili bilgileri paylaştı.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.
'Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün kardeşlerimize, balıkçılığı sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum. Vira Bismillah deyip inşallah yeni sezonu başlatalım."
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022
Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.#ViraBismillah pic.twitter.com/tyaAP0SD9Z
Kirişci: Beklenen gün geldi, hasret sona erdi
Öte yandan Bakan Kirişci, yeni av sezonu için hazırlanan bir video da yayımladı.
Paylaşımında, "Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi. Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum" sözlerine yer verdi.
Nihayet beklenen gün geldi, hasret sona erdi.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 31, 2022
Vira bismillah diye yelken açan bütün balıkçı kardeşlerime bereketli bir sezon diliyorum.#Rastgele pic.twitter.com/M7D9kgYcRO