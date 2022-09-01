Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir

Siyasi partilere yeni anayasa hazırlama çağrısı yaptık. Meclis'teki çabamızdan, partilerle uzlaşma sağlayamadığımızdan sonuç alamadık. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bir kez daha çağrıda bulunduk. Maalesef bu çağrımız da yanıtsız kaldı. İnsan haklarına dayanan özgürlükçü bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık. Siyasi partilere yenihazırlama çağrısı yaptık. Meclis'teki çabamızdan, partilerle uzlaşma sağlayamadığımızdan sonuç alamadık. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bir kez daha çağrıda bulunduk. Maalesef bu çağrımız da yanıtsız kaldı. İnsan haklarına dayanan özgürlükçü bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık.

Adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir. Adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız.savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir.

Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz. olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz.

Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.

Yapay zekayı avukatların hizmetine sunmak için hazırlanıyoruz. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz Yapay zekayı avukatların hizmetine sunmak için hazırlanıyoruz. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz

AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir. kararlarında adil değildir, siyasidir.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.