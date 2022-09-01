Erdoğan: AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir
15:12 01.09.2022 (güncellendi: 15:46 01.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 adli yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AİHM, kararlarında adil değil; konu Türkiye olunca siyasi karar verir, Fransa, Almanya olunca ters kararlar verir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 adli yıl açılışında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Siyasi partilere yeni anayasa hazırlama çağrısı yaptık. Meclis'teki çabamızdan, partilerle uzlaşma sağlayamadığımızdan sonuç alamadık. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince bir kez daha çağrıda bulunduk. Maalesef bu çağrımız da yanıtsız kaldı. İnsan haklarına dayanan özgürlükçü bir anayasayı ülkemize henüz kazandıramadık.
Adalet sistemimizde yeni iyileştirmeler yapacağız. Hedefimiz savunma hakkının daha da güçlendirilmesidir.
Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz.
Birileri, ülkemizin adalet sistemini, suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz.
Yapay zekayı avukatların hizmetine sunmak için hazırlanıyoruz. Yargı süreçlerini sadeleştireceğiz
AİHM kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca maalesef ters kararlar verir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin, karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek.
Kamu görevlilerini tehditten, kurumları töhmet altında bırakmaya kadar uzanan provokatif tutumları gördükçe görünce ülkemiz adına üzülüyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreninde konuşuyor https://t.co/cHeGyc4NwM— AA Canlı (@AACanli) September 1, 2022