Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var

Öğretmenlerimizle birlikte, öğrencilerimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var. Bırakın artık bu boykotu. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak ve öğretmenleri kışkırtmak doğru değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum.