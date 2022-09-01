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https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-20-bin-ogretmen-atama-toreninde-konusuyor-1060668033.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var" dedi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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20 bin öğretmen ataması bugün gerçekleşiyor.Atama töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var

12:19 01.09.2022 (güncellendi: 13:03 01.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var" dedi.
20 bin öğretmen ataması bugün gerçekleşiyor.
Atama töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Sizlerin de katılımıyla öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz.
Öğretmenlerimizle birlikte, öğrencilerimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum. Boykot çağrısı ile öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var. Bırakın artık bu boykotu. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak ve öğretmenleri kışkırtmak doğru değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceğini biliyorum.
20 bin öğretmenimizden de bunu bekliyoruz.
Popüler kültürün zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerekiyor. Öğretmenlerimizden gerekli özeni bekliyoruz.
Kırmadan güzel söz ile çocuklarımızın maddi manevi eğitimine önem vermeliyiz. Diğer türlü yeni medya araçlarıyla servis edilen sapkın hayat tarzlarının çocuklarımıza sirayet etmesinin önüne geçemeyiz.
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