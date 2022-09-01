https://sputniknews.com.tr/20220901/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gorusu-kimligi-ne-olursa-olsun-herkesi-kucaklayacagiz-1060690370.html

Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız

Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T19:46+0300

2022-09-01T19:46+0300

2022-09-01T19:48+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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paylaşım

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerini paylaştı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220901/kilicdaroglu-ogretmenler-hemen-birlesin-dovuyorlar-yahu-sizi-bu-sinava-girmeyin-1060669694.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter , paylaşım