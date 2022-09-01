https://sputniknews.com.tr/20220901/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-gorusu-kimligi-ne-olursa-olsun-herkesi-kucaklayacagiz-1060690370.html
Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız
Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:46+0300
2022-09-01T19:46+0300
2022-09-01T19:48+0300
politika
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chp
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerini paylaştı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220901/kilicdaroglu-ogretmenler-hemen-birlesin-dovuyorlar-yahu-sizi-bu-sinava-girmeyin-1060669694.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter , paylaşım
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter , paylaşım
Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız
19:46 01.09.2022 (güncellendi: 19:48 01.09.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerini paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz."