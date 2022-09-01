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Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız
Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:46+0300
2022-09-01T19:48+0300
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerini paylaştı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter , paylaşım
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), twitter , paylaşım

Kılıçdaroğlu: Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız

19:46 01.09.2022 (güncellendi: 19:48 01.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' etiketiyle Twitter hesabından Nazım Hikmet'in, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerini paylaştı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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