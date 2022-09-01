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Çankırı’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Çankırı’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-01T04:06+0300
türkiye
çankırı
jandarma
silah
kaçak
silah kaçakçılığı
çerkeş
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Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.
türkiye
çankırı
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çankırı, jandarma, silah, kaçak, silah kaçakçılığı, çerkeş
çankırı, jandarma, silah, kaçak, silah kaçakçılığı, çerkeş

Çankırı’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

04:05 01.09.2022 (güncellendi: 04:06 01.09.2022)
© İHA / RECEP ARSLAN-Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, tutuklandı.
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / RECEP ARSLAN-
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Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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