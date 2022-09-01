https://sputniknews.com.tr/20220901/cankirida-kacak-silah-operasyonu-1-gozalti-1060654960.html

Çankırı’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı’da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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2022-09-01T04:05+0300

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türkiye

çankırı

jandarma

silah

kaçak

silah kaçakçılığı

çerkeş

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Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çerkeş ilçesi yaşayan bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet kullanıma hazır ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet birleştirilmeye hazır tabanca iskeleti, 3 adet tabanca fişeği ve çeşitli boy ve ebatlarda silah imalatı yapımında kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

türkiye

çankırı

çerkeş

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çankırı, jandarma, silah, kaçak, silah kaçakçılığı, çerkeş