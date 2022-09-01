https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-kocadan-doktor-atamalariyla-ilgili-aciklama-1060688952.html
Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T19:10+0300
2022-09-01T19:10+0300
2022-09-01T19:10+0300
türkiye
fahrettin koca
doktor
atama
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_172d904f40d376146f7d06d74dbf9513.jpg
Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_130:0:1870:1305_1920x0_80_0_0_fea1513f7c0bbe1fd0d5e6b49b26c57a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, doktor, atama, twitter
fahrettin koca, doktor, atama, twitter
Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
“1261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.”