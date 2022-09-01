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Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, doktor, atama, twitter
fahrettin koca, doktor, atama, twitter

Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama

19:10 01.09.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Doktor atamalarıyla ilgili son gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“1261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.”

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