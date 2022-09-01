Bakan Koca’dan doktor atamalarıyla ilgili açıklama

“1261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylülde noter huzurundaki kura ile yapılacak.”