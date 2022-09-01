https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-koca-saglikta-beyaz-reform-doktorlarimizin-devlet-kurumlarina-gecme-talebini-artirdi-1060698641.html

Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı

Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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doktor

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Sağlık Bakanı Koca, doktorların devlet kurumlarına geçme talebinin artırıldığını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz" ifadelerine yer verdi.

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