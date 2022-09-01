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https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-koca-saglikta-beyaz-reform-doktorlarimizin-devlet-kurumlarina-gecme-talebini-artirdi-1060698641.html
Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı
Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Koca, doktorların devlet kurumlarına geçme talebinin artırıldığını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz" ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, doktor, twitter
fahrettin koca, doktor, twitter

Bakan Koca: Sağlıkta Beyaz Reform doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı

23:18 01.09.2022 (güncellendi: 23:26 01.09.2022)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkta Beyaz Reform'un doktorların devlet kurumlarına geçme talebini artırdığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, doktorların devlet kurumlarına geçme talebinin artırıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Beyaz Reform'un uygulamaya konması ve çalışma şartlarında fark oluşturacak düzenleme ve değişimin belli olması, doktorlarımızın devlet kurumlarına geçme talebini artırdı. Yılın 3. dönemi yeniden atama kurası için 5 binin üzerinde başvuru var. Yakında tekrar birlikteyiz" ifadelerine yer verdi.
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