https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-koca-duyurdu-doktorlarin-gorev-yerleri-icin-tercih-sureci-bugun-basliyor-1060647887.html
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:01+0300
2022-09-01T01:01+0300
2022-09-01T01:03+0300
türkiye
fahrettin koca
doktor
görev
tercih
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.
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fahrettin koca, doktor, görev, tercih
fahrettin koca, doktor, görev, tercih
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
01:01 01.09.2022 (güncellendi: 01:03 01.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.