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Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:01+0300
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türkiye
fahrettin koca
doktor
görev
tercih
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.
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fahrettin koca, doktor, görev, tercih
fahrettin koca, doktor, görev, tercih

Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

01:01 01.09.2022 (güncellendi: 01:03 01.09.2022)
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.
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