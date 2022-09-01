https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-koca-duyurdu-doktorlarin-gorev-yerleri-icin-tercih-sureci-bugun-basliyor-1060647887.html

Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

Bakan Koca duyurdu: Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

doktor

görev

tercih

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '"13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın başlıyor. Bugün online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık'' dedi.

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fahrettin koca, doktor, görev, tercih